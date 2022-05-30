أول قمر صناعي راداري روسي من الجيل الجديد سيطلق في الربع الثاني من العام المقبل

رجح الناطق باسم مركز "بروغريس" الفضائي الصاروخي الروسي أن يتم إطلاق قمر "أوبزور – إر" الصناعي الروسي الراداري من الجيل الجديد في الربع الثاني من العام المقبل.

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يذكر أن "أوبزور- إر" هو قمر صناعي راداري مخصص للتصوير في مجال ترددات X في أي وقت وستتلقى المعلومات الواردة من القمر الصناعي وزارة الطوارئ الروسية ووزارة الزراعة وهيئة الإحصاء بغية وضع خرائط ومراقبة الكوارث الصناعية والطبيعية وكشف عمليات جيولوجية قد تشكل خطورة على البشر وعوامل قد تؤثر على عمليات الإنشاء وكذلك تنفيذ المهام المتعلقة باستخدام الموارد الطبيعية والبحث عن ثروات طبيعية.

وسينصب على متن القمر الصناعي رادار تم تصنيعه على أساس الهوائي الشبكي الذي سيسمح بالحصول على صور بدقة متر واحد.

المصدر: RT