روسيا تطور أقمارا جديدة لوضع خرائط ثلاثية الأبعاد للأرض

أعلن مركز "بروغريس" الروسي للصناعات الفضائية أنه يعمل على تطوير جديد للأقمار الصناعية المخصصة لرصد الأرض ووضع خرائط ثلاثية الأبعاد لسطحها.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز " في الربع الأخير من العام القادم سيكمل مركز بروغريس الروسي تصنيع أول قمر صناعي من سلسلة أقمار Aist-2T المخصصة لوضع خرائط ثلاثية الأبعاد للأرض".

وكان مركز "بروغريس" قد أعلن عام 2019 عن أنه فاز بمناقصة لاستحداث منظومة فضائية لاستشعار الأرض عن بعد والتي تتضمن تصنيع أقمار روسية جديدة من فئة " Aist"، وأن هذه المنظومة ستطور في إطار البرنامج الحكومي الروسي للأنشطة الفضائية.

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ومن بين المهام الرئيسية للأقمار الجديدة التي يصنعها المركز الحصول على صور ملونة وصور مجسمة ثلاثية الأبعاد لسطح الأرض، واستقبال وإرسال المعلومات إلى المركبات الفضائية والمراكز الأرضية.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن أقمار Aist-2T الجديدة سيكون بالإمكان الاعتماد عليها أيضا لرصد القمر.

المصدر: تاس