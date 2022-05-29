طلاب الجامعات الروسية يطورون تقنيات جديدة لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية

أعلنت جامعلة "كوروليوف" الحكومية الروسية أن طلابا تابعين لها يعملون على مشروع تطوير تقنيات جديدة لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة "في إطار برنامح UMNIK الذي حصل على دعم مالي من صندوق تشجيع الابتكارات الروسي، سيقوم طلاب من جامعة كوروليوف الحكومية الروسية للأبحاث بتطوير تقنيات تساعد طلاب المدارس على تجميع محطات صغيرة يمكنها تلقي البيانات من الأقمار الصناعية ومن المحطة الفضائية الدولية".

وأوضح الخبراء في الجامعة أن محطات استقبال البيانات التي تستخدم في الدروس العملية من قبل بعض المدارس حاليا تتطلب تركيب هوائيات خاصة على أسطح المدارس، كما أنها تتطلب آليات معينة لتوجيه الهوائيات لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية، لذا فإن المحطات الجديدة التي سيتم تطويرها ستتمتع بتقنيات التوجيه الآلي ما سيجعل استخدامها أسهل.

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ومن جهته قال، دميتري نيكيشين، مؤلف المشروع وأحد طلاب جامعة كوروليوف: "محطات استقبال البيانات الجديدة التي سنساهم في تطويرها ستتميز بحجمها الصغير وسهولة تجميعها واستخدامها، سيتمكن طلاب المدارس من تجميع هذه المحطات بسهولة أثناء ووضعها في أية ساحة مدرسة، وبعد الانتهاء من استخدامها سيتمكنون من طيها أو تفكيكها بسهولة وإعادتها إلى مبنى المدرسة".

المصدر: فيستي