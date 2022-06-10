شركة روسية خاصة تخطط لإطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية المتطورة

علّقت مؤسسة "روس كوسموس" على المبادرة التي تقدمت بها شركة "سبوتنيكس" الروسية الخاصة بهدف تطوير كوكبة من الأقمار الصناعية المتطورة لتأمين الاتصالات ومراقبة الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "يمكن للمبادرة التي تقدمت بها شركة سبوتنيكس بدعم من مؤسستنا لاستحداث كوكبة من الأقمار الصناعية الجديدة أن تساهم في ضمان التطور الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي في روسيا".

وأضاف البيان " شركة سبوتنيكس لديها بالفعل سنوات عديدة من الخبرة في صناعة الفضاء، لذا فإن مثل هذه المبادرات الخاصة بدعم من مؤسسة حكومية يمكن أن يكون لها تأثير ملموس وتضمن المساهمة في تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية للدولة".

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وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت في وقت سابق "أن مجموعة Sitronics ستتعاون مع شركة سبوتنيكس الروسية لتطوير مجموعة مكونة من 157 قمرا صناعيا بحلول عام 2025، وستستخدم هذه الأقمار في استشعار الأرض عن بعد وفي تأمين البيانات الملاحية للسفن، وتأمين الاتصالات لإنترنت الأشياء، كما ستستعمل في مراقبة البيئة والحرائق على الأرض".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "سبوتنيكس" كانت قد أعلنت منذ مدة أيضا عن إطلاق أول موقع إنتاج في روسيا مخصص للتجميع التسلسلي لمنصات الأقمار الصناعية النانوية.

المصدر: تاس