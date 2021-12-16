روسيا توسّع قدراتها في إنتاج الأقمار الصناعية النانوية

أعلنت شركة "سبوتنيكس" الروسية عن إطلاق أول موقع إنتاج في روسيا مخصص للتجميع التسلسلي لمنصات الأقمار الصناعية النانوية.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "في موقع الإنتاج الجديد سيتم التجميع التسلسلي لمنصات أقمار CubeSat و OrbiCraft-Proالمحلية الصنع والتي تتراوح مقاساتها ما بين 1U و12U وأوزانها من 1 إلى 24 كلغ".

وأشار البيان إلى أن موقع الإنتاج الجديد سيشمل عدة أقسام، لكل قسم درجة عقامة ونظام تنقية للهواء يتناسب مع مهامه والمعدات التي يقوم بتجميعها، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع الجديد نحو 30 قمر صناعي صغير في السنة، ما سيساعد الشركة على تنفيذ بنود العقود التي وقعتها للفترة ما بين 2022 و2024".

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ومن جهته قال رئيس مؤسسة Sitronics Group الروسية التي تتبع لها شركة "سبوتنيكس"، نيكولاي بوجيدايف: "خططنا المستقبلية تهدف إلى توسيع إمكانياتنا في إنتاج أقمار CubeSat النانوية المتعددة المهام والتي تقدم أنواعا مختلفة من الخدمات مثل خدمات الاتصالات وخدمات الاستشعار عن بعد وخدمات مراقبة خطوط الملاحة البحرية".

وتجدر الإشارة إلى أن "سبوتنيكس" كانت قد ساهمت في إنتاج العديد من الأقمار الصناعية النانوية لروسيا وعدد آخر من البلدان، وأطلقت إلى مدارات الأرض بعضا منها لتعمل كأقمار لاستشعار الأرض عن بعد.

المصدر: فيستي