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قمر صناعي عسكري روسي يحترق في الغلاف الجوي للأرض

الفضاء

قمر صناعي عسكري روسي يحترق في الغلاف الجوي للأرض
nan-news.ru
صورة أرشيفية
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احترق القمر الصناعي العسكري الروسي "كوسموس – 2555" في الغلاف الجوي للأرض.

 وقد تم إطلاقه يوم 29 أبريل بواسطة "صاروخ "أنغارا" الروسي الخفيف من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري.  أفادت بذلك الأربعاء 18 مايو قيادة الدفاع الجوي الفضائي الأمريكي.

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وحسب المعلومات الواردة من قيادة الدفاع الفضائي الأمريكي فإن القمر الصناعي الروسي خرج عن مداره ودخل صباح يوم 18 مايو الغلاف الجوي للأرض حيث احترق تماما.

يذكر أن القمر الصناعي العسكري "كوسموس – 2555" تم إطلاقه إلى مدار الأرض بواسطة صاروخ " أنغارا – 1.2 " الروسي الخفيف من مطار "بليستسك" الفضائي في مصلحة وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت بعد ساعات من إطلاقه أن القمر الصناعي وصل بنجاح مدارا معيّنا له. ولم تذكر الوزارة الغاية من إطلاق القمر الصناعي.

المصدر: تاس

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