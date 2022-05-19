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رائدان روسيان سيطلقان 6 أقمار صناعية نانوية أثناء العمل خارج المحطة الفضائية

الفضاء

رائدان روسيان سيطلقان 6 أقمار صناعية نانوية أثناء العمل خارج المحطة الفضائية
novosti-kosmonavtiki.ru
صورة أرشيفية
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سيتم إطلاق 6 أقمار صناعية نانوية (متناهية الصغر) أثناء العمل خارج المحطة الفضائية الدولية الصيف المقبل.

وذلك في إطار البرنامج الفضائي العلمي الروسي وتجربة "راديوسكاف" التي يجريها الرائدان الروسيان. أفاد بذلك رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيميف في حديث أدلى به يوم 18 مايو لوكالة "تاس" الروسية.

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وحسب رائد الفضاء فإن التحضيرات لإطلاق الأقمار الصناعية قد بدأت، وتم فحصها وشحن بطارياتها.

وأعاد، أرتيميف إلى الأذهان أن رائدي الفضاء الروسييْن سيخرجان إلى الفضاء المكشوف الصيف المقبل. أما الأقمار الصناعية النانوية التي سيطلقانها فتم تصنيعها في المعهد الروسي للأجهزة الفضائية وقسم الأنظمة اللاسلكية الإلكترونية في جامعة جنوب الغرب الفدرالية الروسية. وقد تم إيصالها إلى المحطة الفضائية  في فبراير الماضي على متن شاحنة "بروغريس – 19" الفضائية الروسية.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" ووكالة "تاس" الروسية للأنباء وقعتا في 17 نوفمبر عام 2021 اتفاقية افتتاح مقر وكالة "تاس" على متن المحطة الفضائية الدولية. وقد تولى رائد الفضاء، أوليغ أرتيميف أداء وظيفة مراسل "تاس" على متن المحطة.

 مصدر: تاس

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