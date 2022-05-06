رفع مدار المحطة الفضائية الدولية 1600 متر تمهيدا لوصول شاحنة فضائية روسية

ستشهد المحطة الفضائية الدولية يوم 14 مايو عملية تعديل مدارها وذلك بغية خلق ظروف باليستية مناسبة لإطلاق مركبة الشحن الروسية "بروغريس إم إس – 20".

أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية فقال:" "يخطط لإجراء تعديل ارتفاع مدار المحطة في 14 مايو الجاري وذلك قبل إطلاق شاحنة " بروغريس إم إس – 20" الفضائية".

وأوضح الناطق أن تعديل مدار المحطة سيتحقق بفضل تشغيل محركات شاحنة " بروغريس إم إس – 19" الفضائية الروسية الملتحمة بالمحطة، وسيتم تشغيل المحركات الساعة 21.20 يوم 14 مايو بتوقيت موسكو لتعمل لمدة 546.8 ثانية. ويجب أن تصل المحطة بعد تحقيق المناورة في الفضاء إلى ارتفاع 418.07 كلم، أي سيتم رفع مدارها بـ 1600 متر.

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يذكر أن صاروخ "سويوز – 2.1 آ" بشاحنة "بروغريس إم إس – 20" يخطط لإطلاقه في 3 يونيو المقبل، وسيرسم على مرحلته الثانية اسم "دونباس". وأما رأس الصاروخ فسيحمل علمي جمهوريتي (دونيتسك) و(لوغانسك) الشعبيتيْن وصورة فوتوغرافية للمرأة الأوكرانية المسنة التي تحمل علم الاتحاد السوفيتي وترفض تلقي الإمدادات من الجنود الأوكرانيين.

المصدر: تاس