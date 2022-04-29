مروحية المريخ تلتقط حطام معدات الهبوط الخاصة بها في صورة "مخيفة"!

التقطت مروحية المريخ Ingenuity صورا مقفرة بشكل مخيف للمظلة ومعدات هبوط المهمة التي نقلتها إلى الكوكب الأحمر في العام الماضي.

والتقطت الصور غير المسبوقة، التي تبدو كمشاهد من فيلم خيال علمي عن نهاية العالم، خلال الرحلة التاسعة عشرة للمروحية الصغيرة يوم الثلاثاء (26 أبريل).

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وذكرت وكالة ناسا أن عملية التصوير أجريت في وقت سابق من هذا الشهر من قبل المروحية، حيث وقع إرسالها من قبل وكالة الفضاء لمسح حطام الهبوط التاريخي لمركبة "برسفيرنس" في 18 فبراير 2021.

وتُظهر الصورة الجهاز الذي قام بحماية المروحية والمركبة الجوالة برسفيرنس أثناء هبوطهما على سطح المريخ في 18 فبراير 2021.

ويأمل علماء ناسا أن تساعدهم الصور في فهم كيفية تعامل المركبة مع الهبوط وإلهام التحسينات المستقبلية لهذه العملية.

ويكمن الأمل في أن تتمكن مهمة مستقبلية إلى المريخ من إعادة العينات التي تم جمعها بواسطة المسبار المتجول إلى الأرض.

وقال إيان كلارك، مهندس أنظمة برسفيرنس السابق، والآن قائد مرحلة صعود عودة عينة المريخ في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، في بيان: " برسفيرنس كانت هي الأفضل توثيقا للهبوط على المريخ في التاريخ، حيث أظهرت الكاميرات كل شيء من تضخم المظلة إلى الهبوط. لكن صور Ingenuity تقدم وجهة نظر مختلفة. إذا عملت أنظمتنا كما نعتقد أنها عملت أو قدمت مجموعة بيانات واحدة من المعلومات الهندسية التي يمكننا استخدامها لتخطيط إرجاع عينة المريخ، فسيكون ذلك مذهلا. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الصور لا تزال مذهلة وملهمة".

We spy with our little eyes…rover landing gear!

During the #MarsHelicopter’s 26th flight, it took photos of the entry, descent, & landing gear @NASAPersevere needed to safely land on Mars. You can see the protective backshell & massive dusty parachute. https://t.co/1r5uoc5FyMpic.twitter.com/ePlEASIrr0 — NASA JPL (@NASAJPL) April 27, 2022

والتقطت الصور من ارتفاع نحو 26 قدما (8 أمتار) فوق سطح الأرض. وأقلعت المروحية في الساعة 11:37 صباحا بالتوقيت المحلي للمريخ، وفقا لوكالة ناسا، وحلقت لمدة 159 ثانية. وخلال ذلك الوقت، قطعت مسافة 1181 قدما (360 مترا) والتقطت 10 صور فوتوغرافية.

وللحصول على اللقطات التي نحتاجها، قامت Ingenuity بالكثير من المناورات، بحسب هافارد غريب، كبير الطيارين في Ingenuity في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL)، في البيان. وقد أظهرت الرحلات السابقة أن المروحية وطياريها يمكنهم التعامل مع الألعاب البهلوانية الجوية، على الرغم من ذلك.

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وتُظهر الصور الغلاف الخلفي، وهو هيكل يشبه الصحن يغطي Ingenuity وبرسفيرنس عند هبوطهما النهائي، والمظلة التي أبطأت المركبة مع اقترابها من سطح المريخ.

وعلى ارتفاع 1.3 ميل (2.1 كيلومتر)، انفصلت العربة الجوالة والمروحية ومرحلة الهبوط بالطاقة عن الغلاف الخلفي والمظلة.

وأدت محركات الهبوط في مرحلة الهبوط إلى إبطاء المركبة الجوالة والمروحية، ما أدى إلى هبوطهما برفق.

وفي غضون ذلك، ضربت المظلة والغطاء الخلفي الأرض بسرعة 78 ميلا في الساعة (126 كم / ساعة). وتظهر الصور الجديدة الحطام الناتج. ووفقا لوكالة ناسا، يبدو أن الغلاف الواقي على الغلاف الخلفي قد نجا من الدخول الناري إلى الغلاف الجوي للمريخ.

وتبدو كابلات التعليق عالية القوة التي تربط الغلاف الخلفي بالمظلة سليمة عبر التربة. ويمكن رؤية ثلث المظلة التي يبلغ ارتفاعها 70.5 قدما (21.5 مترا) والتي تبدو أيضا أنها غير تالفة.

ويشار إلى أنه خلال فترة وجودها على سطح المريخ، أمضت مروحية Ingenuity الآن 49 دقيقة في الطيران وقطعت 3.9 ميل (6.2 كم) في المجموع، وفقا لوكالة ناسا.

المصدر: لايف ساينس