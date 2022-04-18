الصين تبدأ بتشغيل محطتها المدارية العام الجاري

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن بلادها تسعى لتشغيل محطتها المدارية بشكل رسمي العام الجاري.

وحول الموضوع قال رئيس برنامج الرحلات الفضائية المأهولة في الصين، هاو تشون: "تخطط الصين لتنفيذ 6 عمليات إطلاق فضائي سترسل فيها مركبات إلى محطتها المدارية بهدف استكمال بناء المحطة وتشغيلها.. عام 2022 سنطلق 6 مركبات نحو المحطة، وبعدها ستكون عملية بناء المحطة وتجميعها قد اكتملت، ومن ثم ستبدأ عملية تطوير قدرات المحطة".

وأشار تشون إلى أن "مجموعة من رواد الفضاء الصينيين كانت قد عادت من المحطة المدارية الوطنية نحو الأرض يوم السبت 16 أبريل الجاري، وأن الرواد في صحة جديدة".

وكانت الصين قد أرسلت مركبة "سينتشو-13" في رحلة مأهولة نحو محطتها المدارية وعلى متنها 3 رواد فضاء في 16 أكتوبر الفائت، والـ 16 من الشهر الجاري أكمل الرواد الثلاثة جميع المهام التي أوكلت إليهم بنجاح وعادوا إلى الأرض.

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وكانت وسائل إعلام صينية قد أشارت إلى أن المحطة المدارية الوطنية التي طورتها بلادها من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، ومن المفترض أن يتم تشغيل المحطة بشكل رسمي عام 2022، لاستخدامها للمشاريع الفضائية الدولية.

المصدر: تاس