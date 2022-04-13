"روس كوسموس" لا تستبعد تسريع عملية تدريب السياح الفضائيين

قد يتقلص وقت تدريب رواد الفضاء غير المحترفين والمشاركين في الرحلات الفضائية على متن مركبات "سويوز" غير المأهولة.

أعلن ذلك رئيس مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء مكسيم خارلاموف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية بمناسبة حلول الذكرى الـ61 لتحليق أول رائد إلى الفضاء.

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وقال:" هذا الأمر ممكن نظريا وسيتم تحقيقه مع اكتساب خبرة تدريب السياح الفضائيين وارتفاع كفاءة المدرّبين. وأضاف قائلا:" إن المركز نجح عام 2021 في التدريب السريع للمشاركين غير المحترفين في الرحلة الفضائية. وتعتبر تلك التجربة مفيدة جدا بالنسبة إلينا وخصوصا فيما يتعلق بتدريب العلماء والباحثين والفنانين".

وأوضح أن برنامج تدريب الأشخاص غير المحترفين سيتطور وسيمضي قدما، ما يمكن أن يؤدي إلى تقليص الوقت اللازم لتحقيقه.

يذكر أن المخرج السينمائي، كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيل أصبحا أول المشاركيْن غير المحترفيْن في الرحلة الفضائية. وتم تدريبهما خلال 4 أشهر بدلا من 6 أشهر وهما زارا في 5 أكتوبر الماضي المحطة الفضائية الدولية مع رائد الفضاء المحترف، أنطون شباكليروف على متن مركبة "سويوز – إم إس – 19" الفضائية المأهولة وقضيا في الفضاء 12 يوما حيث صوّرا مشاهد من فيلم "التحدي" السينمائي الروسي.

المصدر: تاس