إطلاق مركبة "دراغون" السياحية المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الجمعة 8 أبريل صاروخ "فالكون 9" بمركبة Crew Dragon الفضائية المأهولة.

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ستوصل المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية طاقما سياحيا يتكون من 4 أفراد، وهم رجال الأعمال، لاري كونور الأمريكي، أيتن ستيبي الإسرائيلي، مارك بيتي الكندي وقائد الطاقم مايكل لوبيس - اليغريا رائد الفضاء السابق في وكالة "ناسا".

وأطلق الصاروخ من رأس "كانافيرال" بفلوريدا الساعة 11.17 بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 18.17 بتوقيت موسكو).

وقال ناطق باسم شركة "سبيس إكس" إن السياح الفضائيين سيقضون 8 أيام على متن المحطة الفضائية الدولية بعد التحام المركبة المأهولة بها الساعة 07.45 يوم 9 أبريل بالتوقيت المحلي (الساعة 18.17 بتوقيت موسكو).

وقال الناطق إن شركة Axiom-1 الأمريكية هي التي تولت تنظيم تلك البعثة الفضائية السياحية.

المصدر: تاس