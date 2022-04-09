روسيا تطور محركات جديدة لصواريخ "أنغارا" المعدّلة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن شركات تابعة لها تعمل حاليا على تطوير محركات وتقنيات جديدة لصواريخ "أنغارا" الفضائية المعدّلة.

وحول الموضوع قال، إيفان كراسنوف، مدير شركة Proton-PM التابعة لـ "روس كوسموس" الروسية: "نعمل حاليا على تطوير 3 محركات من طراز RD-191M مخصصة لصواريخ أنغارا الفضائية، وسنطور دفعة أخرى من هذه المحركات لتأمين عمليات إطلاق رحلات فضائية مأهولة باستخدام هذا النوع من الصواريخ".

وأضاف "لن تتوقف شركتنا عند هذا الحد من عمليات الإنتاج، بل نعمل على خطط لنتمكن من إنتاج 40 محركا لصواريخ أنغارا الفضائية كل سنة، ندرس إمكانية زيادة قدراتنا الإنتاجية لتلبية متطلبات الصناعة الاستراتيجية لبلدنا".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تخطط لإطلاق أول صاروخ فضائي معدّل من فئة Angara-A5M عام 2023، وسيتم إطلاقه على الأغلب من مطار"فوستوتشني" الفضائي الروسي.

وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من صواريخ "انغارا" الفضائية المعدّلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل، وكانت قد أطلقت عام 2014 إلى مدارات الأرض صاروخا من نوع Angara-A5 من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، وحمل الصاروخ حينها نموذجا لقمر صناعي وصل وزنه إلى 2.04 طن، وعام 2020 أطلقت صاروخا آخر من هذا النوع من القاعدة نفسها أيضا.

المصدر: فيستي