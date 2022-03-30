دراسة جديدة: هناك شيئ فريد حقا حول منظر بلوتو الطبيعي!

في الطرف البعيد من النظام الشمسي، بعيدا عن دفء الشمس وضوئها، يغرق عالم فريد حقا في الظلام الغريب.

وتوصل بحث جديد إلى أن بلوتو له منظر طبيعي منحوت بواسطة براكين جليدية، من نوع وحجم لا يُرى في أي مكان آخر في النظام الشمسي. وإلى الجنوب الغربي من Sputnik Planitia، اندلع الكثير من الطين من تحت سطح بلوتو لدرجة أن جبال الجليد يصل ارتفاعها إلى 7 كيلومترات (4.3 ميل).

وكتب فريق من الباحثين بقيادة عالم الكواكب كيلسي سنغر، من معهد Southwest Research Institute: "إحدى المناطق التي بها عدد قليل جدا من الفوهات الصدمية تهيمن عليها الارتفاعات الهائلة مع الأجنحة الرنانة. ولا توجد ميزات مماثلة في أي مكان آخر في النظام الشمسي المصور. ويشير وجود هذه الميزات الهائلة إلى أن الهيكل الداخلي لبلوتو وتطوره يسمحان إما بالاحتفاظ المعزز بالحرارة أو مزيدا من الحرارة بشكل عام أكثر مما كان متوقعا قبل نيو هورايزونز".

وكما يشير الاسم، فبدلا من الحمم المنصهرة الساخنة، تندلع البراكين الجليدية بمحلول من المياه الذائبة من المركبات المتطايرة مثل الأمونيا والميثان. وبمجرد ظهورها في ظروف جوية متجمدة فوق الأرض، فإنها تتجمد وتكوّن آثارا سطحية، تماما مثل الحمم البركانية التي يمكن أن تخلق جبالا بركانية وكالديرا.

وتم اكتشاف أول تلميح لبراكين الجليد، المعروف باسم البراكين الجليدية، على بلوتو في عام 2015، عندما قام مسبار نيو هورايزونز بالتحليق فوق الكوكب التاسع السابق لنظامنا الشمسي.

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ولم يسبق للعلماء من قبل أن تمكنوا من الوصول إلى مثل هذه الثروة من البيانات عن أكبر ساكن معروف لحزام كايبر؛ وعلى مقربة من سطح Sputnik Planitia على شكل قلب، برزت بعض الميزات على أنها مثيرة للاهتمام حقا.

وحدد Wright Mons مبدئيا على أنها براكين جليدية، وهي أكوام كبيرة بها ما يبدو أنها ثقوب عميقة في مراكزها، تشبه إلى حد بعيد السمات البركانية في أماكن أخرى من النظام الشمسي.

وكشف التحليل اللاحق الذي أجراه سنغر وزملاؤه أن ارتفاعات التضاريس قد تبدو أكثر وضوحا مما هي عليه، بسبب الإضاءة المائلة عند نقطة النهاية (الخط الذي يفصل بين الليل والنهار)، ما يؤدي إلى إرباك المشكلة قليلا.

والآن، أجرى سنغر وفريقه تحليلا متعمقا ووجدوا أن التضاريس لا تزال على الأرجح منحوتة بواسطة البراكين الجليدية. والسبب الذي قد يبدو مختلفا عن التضاريس الأخرى في النظام الشمسي هو أن العمليات والبيئة مختلفة.

وعلاوة على ذلك، كان لابد من حدوثه مؤخرا إلى حد ما في تاريخ الكوكب القزم. وهذا بسبب وجود حفرة واحدة فقط على جانب Wright Mons، ما يشير إلى أنه لم يكن لديها ما يكفي من الوقت لتتأثّر بالصدمات المتعددة.

ورصدت الميزات التي توحي بوجود براكين جليدية في عوالم متعددة في جميع أنحاء النظام الشمسي، بما في ذلك الكوكب القزم سيريس، وقمر زحل تيتان، وقمر المشتري يوروبا، وحتى قمر بلوتو شارون. ولكن قد يكون من الصعب تحديد البراكين المتجمدة بشكل إيجابي، لأنه لا توجد عمليات حالية على الأرض من نفس الطبيعة يمكننا مقارنتها بها.

ووجد سينغر وفريقه أنه في المشهد البركاني البارد على حافة Sputnik Planitia، تكاثرت العديد من هذه التلال. ويتطلب إنشاء مثل هذه التضاريس مواقع ثوران بركانية متعددة، وكمية كبيرة من المواد البركانية - حوالي 10000 كيلومتر مكعب، أو ما يعادل 4 مليارات من حمامات السباحة الأولمبية.

ومن غير الواضح بالضبط ما هي العمليات في أعماق بلوتو التي قد تكون أنتجت مثل هذا الحجم من البراكين الجليدية. ومن الممكن أن تكون هناك شبكة عميقة من الكسور تحت التضاريس.

ويشير الاكتشاف الجديد إلى أنه على الرغم من تجميده، إلا أن بلوتو قد يكون بعيدا جدا عن الموت وخامل. وفي الواقع، قد يكون لدى الكوكب القزم الصغير البعيد الكثير ليعلمنا إياه عن البراكين الجليدية.

ونُشر البحث في مجلة Nature Communications.

المصدر: ساينس ألرت