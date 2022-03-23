الولايات المتحدة مستمرة في التعاون مع روسيا في تجارب محاكاة رحلة القمر

أعلنت وكالة ناسا أن الولايات المتحدة مستمرة في التعاون مع روسيا في تجارب SIRIUS-2021 المخصصة لمحاكاة الرحلة الفضائية إلى القمر.

وخلال مؤتمر عقد عبر الإنترنت نظمته الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب قالت نائب رئيس ناسا، كاثي ليديرز : "ستستمر الولايات المتحدة في التعاون مع روسيا في تجارب SIRIUS-2021 المخصصة لمحكاة الرحلات إلى القمر.. لقد أجرينا بعض أبحاث تجربة العزلة، وهذا ما يمكن القيام به على الأرض، ونجري دراسة أخرى مع شركائنا الروس حاليا، ونحن مستعدون للقيام بجولة أخرى من التجارب معهم".

وأوضحت ليديرز أن "التجارب المذكورة مهمة لفهم ما يمكن فعله لمساعدة الأشخاص المشاركين بشكل أفضل، ومساعدة عوائلهم أيضا".

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وكانت تجارب SIRIUS-2021 قد انطلقت في 4 نوفمبر الماضي في معهد الدراسات الطبية والحيوية بموسكو، وشارك فيها 3 روس وأمريكيان وإماراتي واحد، إذ يفترض أن يقضي المشاركون 240 يوما معزولين تماما عن العالم في محاكاة لرحلة سيتوجب عليهم فيها الوصول إلى القمر والدوران حوله بحثا عن مكان للهبوط والهبوط على سطحه ومن ثم العودة إلى الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن معهد مشكلات الطب الحيوي في روسيا وناسا يشتركان في تنفيذ مشروع SIRIUS بالتعاون مؤسسات فضائية في روسيا والولايات المتحدة ومع وكالات الفضاء الألمانية والكندية والإيطالية والفرنسية وبلدان أخرى.

المصدر: فيستي