روسيا تطلق قمرا صناعيا للاتصالات إلى مداره حول الأرض (فيديو)

أطلقت القوات الجوفضائية الروسية اليوم الثلاثاء صاروخا من طراز "سويوز 2.1 أ" يحمل قمر "ميريديان إم" الصناعي للاتصالات إلى مداره حول الأرض، وفق ما أرودت وزارة الدفاع الروسية.

وجاء في بيان للوزارة أن الصاروخ أطلق من مطار "بليسيتسك في مقاطعة أرخانغيلسك (شمال روسيا) وأن جميع التحضيرات وعملية الإطلاق نفسها جرت بشكل طبيعي، تحت مراقبة الوسائل الأرضية لإدارة الأجهزة الفضائية.

وذكر البيان أن الأقمار الصناعية من فئة "ميريديان" مخصصة لتوفير خدمات الاتصال للسفن البحرية والطائرات المستخدمة في دوريات الجليد في منطقة الطريق البحري الشمالي مع محطاته الساحلية والأرضية.

كما تستخدم الأجهزة الفضائية نفسها لتوسيع قدرات شبكة محطات الاتصال عبر الأقمار الصناعية في شمال سيبيريا والشرق الأقصى في مجال التنمية الاقتصادية لهذه المناطق.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية