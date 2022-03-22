شركة أمريكية تنوي ربط الأرض والقمر بشبكة إنترنت عالية السرعة

أعلن موقع Space.com أن شركة Aquarian Space تعمل على مشروع لربط القمر والأرض بشبكة إنترنت عالية السرعة.

وجاء في مقال على الموقع حول الموضوع "تمكنت شركة Aquarian Space التي استحدثت مؤخرا من رصد مبلغ 650 ألف دولار للبدء بمشروع يهدف إلى ربط الأرض والقمر وربما المريخ بشبكة إنترنت عالية السرعة".

وحول الموضوع قال مدير الشركة، كيلي لارسون: "عام 2021 تواجد حول القمر وعلى سطحه نحو 13 مركبة فضائية وقمرا صناعيا وروفر استكشاف، وبحلول عام 3030 يتوقع أن يصل هذا العدد إلى 200، هذا الأمر سيخلق اقتصادا قمريا بمليارات الدولارات، ومع ذلك لن يحدث هذا الأمر دون وجود وسيلة اتصال موثوقة بين الأرض والقمر".

We are excited to announce our seed round funding led by Draper Associates - an incredible partner to have by our side as we build the internet for the Solar System!



Thank you Jason Rainbow & ⁦⁦@SpaceNews_Inc⁩!



To the Moon, Mars and Beyond… https://t.co/AsE7xBe3AJ — Aquarian Space (@AquarianSpace) March 19, 2022

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وتبعا لموقع Space.com "فإن الشركة المذكورة تنوي استحداث شبكة من أقمار Solnet الصناعية، لتطلق أولها عام 2024، وهذه الشبكة ستكون قادرة على تأمين شبكة إنترنت تصل سرعة نقل البيانات فيها إلى 100 ميغابايت/ثا".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Aquarian Space بدأت بالفعل بوضع دراسة للجدوى الاقتصادية لمشروعها، وباشرت بمناقشة المشروع مع عدة شركات تتعاون مع وكالة ناسا لاستحداث قواعد على سطح القمر.

المصدر: فيستي