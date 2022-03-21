الروس يرسلون الليلك إلى الفضاء المكشوف

ينوي العلماء في جامعة مدينة بلغورود الروسية للبحوث العلمية أن يرسلوا إلى الفضاء الليلك على متن قمر صناعي خاص سيطلق إلى مدار الأرض في الربع الثالث من العام المقبل.

وقد أعد العلماء تجربة من شأنها مراقبة نمو النباتات في الفضاء المكشوف وعلى الأرض.

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وسيطلق العلماء من جامعة بلغورود الروسية للبحوث العلمية عام 2022 تجربة من شأنها إنماء الليلك في الفضاء المكشوف.

وقال مدير مركز الهندسة في الجامعة إيفان نيكولين، إن العلماء وضعوا تطبيقا كمبيوتريا خاصا سيسمح لهم بمراقبة نمو الليلك في الفضاء.

يذكر أن مدينة بلغورود شهدت بحلول عام 2021 تشكيل أكبر مجموعة لليلك تتضمن ما يزيد عن 400 نوع، فاختار العلماء منها نوع "النصر العظيم" الذي سيرسل إلى الفضاء. وسيستخدم العلماء لهذا الغرض قمرا خاصا حيث ستنمو 6 براعم بقطر يتراوح بين سنتيمتر واحد و4 سنتيمترات. والغاية من التجربة هي المقارنة بين البراعم بحجم واحد ونوع واحد ينمو على الأرض وفي الفضاء.

المصدر: تاس