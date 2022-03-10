"روس كوسموس" لا تستبعد استئناف التعاون الفضائي بين روسيا وأوكرانيا

يخلق نزع الصبغة العسكرية عن أوكرانيا واستئصال النازية فيها ظروفا ملائمة لاستعادة التكامل التاريخي بين "روس كوسموس" ومؤسسات الفضاء الأوكرانية.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين.

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وقال:" إن نزع الصبغة العسكرية عن أوكرانيا واستئصال النازية فيها واجتياز الآثار الكارثية للانقلاب النازي عام 2014 في كييف يخلق في رأي، إمكانيات فريدة من نوعها لاستعادة التكامل التاريخي بين "روس كوسموس" الروسية وما تبقى من قطاع الفضاء والصواريخ السوفيتي في أوكرانيا".

وأشار روغوزين، معلقا على تطورات شهدها القطاع الفضائي الأوكراني على مدى 30 عاما مضت، إلى أن مئات المهندسين الأوكرانيين الموهوبين هربوا مع عائلاتهم من النظام المناهض لروسيا إلى بلادنا حيث منحوا الجنسية الروسية ويعملون في شركات "روس كوسموس".

وأضاف قائلا:" ظهرت لديهم الآن فرصة لاستعادة المجد السابق لشركاتهم الأوكرانية بعد تحرير أوكرانيا من السلطة الموالية للغرب والناتو. وإننا سنستمر في عملنا المشترك على تصنيع الصواريخ الفضائية المستقبلية الواعدة".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في 24 فبراير الماضي عن انطلاق العملية العسكرية الخاصة ردا على طلب المساعدة الذي وجهه إلى روسيا قيادة جمهوريتي دونباس وأضاف أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. والغاية من العملية هي نزع الصبغة العسكرية عن أوكرانيا واستئصال النازية فيها.

المصدر: تاس