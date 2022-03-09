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"روس كوسموس" تعلن عن تشكيل مجموعة من الأقمار الصناعية للاتصالات في أسرع وقت

الفضاء

m.kino-teatr.ru
مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية
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أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن مؤسسته تضمن إنشاء مجموعات كبيرة من الأقمار الصناعية الوطنية للاتصالات والرصد والرادارات الفضائية في أسرع وقت.

 الأمر الذي سيضمن إرضاء كل احتياجات الاقتصاد والقطاع الدفاعي الوطنيين.  وبحسب روغوزين،  يجب وقف شراء الصور الفوتوغرافية الفضائية الأجنبية، بما في ذلك  صور استشعار الأرض عن بعد  لدى مشغلي الأقمار الصناعية الأجانب.

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وقال إن الحكومة كانت توظف على مر أعوام أموالا باهظة لشراء تلك الصور الفضائية وأضعفت بذلك إمكانات شركة  "تيرا تيخ" الوطنية المشغّلة للاتصالات الوطنية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن كان قد أعلن في وقت سابق أن العقوبات الأمريكية بشكل خاص والعقوبات الغربية بشكل عام ستوجه ضربة إلى قطاع التقنيات العالية الروسية وبرنامجها الفضائي. وبحسب بايدن فإن العقوبات ستوقف نصف الاستيراد الروسي للتكنولوجيات العالية وتمنع روسيا من تطوير قواتها المسلحة.

أما الاتحاد الأوروبي ففرض عقوبات على مركز" "بروغريس" الفضائي الروسي وفصل تلسكوبا ألمانيا عن مختبر "سبيكتر " الفضائي الروسي. بينما رفضت روسيا إطلاق أقمار "وان ويب" الفضائية البريطانية بواسطة الصواريخ الفضائية الروسية.

المصدر: تاس

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