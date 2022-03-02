روغوزين يفنّد معلومات مزيّفة تفيد بفقدان السيطرة على الأقمار الصناعية الروسية

دحض مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين معلومات تزعم بأن روسيا فقدت السيطرة على أقمارها الصناعية.

وقال في تدوينته على "تويتر":" ليس هناك فقدان للسيطرة على الأقمار الصناعية الروسية، مع العلم أن مراكز قيادتها كلها تعمل بشكل طبيعي".

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يذكر أن أن بعض قنوات "تليغرام" كانت قد ادعت في وقت سابق أن فريق هاكرز ما ( NB65 ) له علاقة بمجموعة Anonymous ( المجهولين) اخترق اتصالات "روس كوسموس" بأقمارها الصناعية.

وقد وصف، دميتري روغوزين تلك المعلومات بأنها غير موثوق بها، وقال إن الهاكرز محتالون وغشاشون غير مسؤولين.

جدير بالذكر أن شبكة الإنترنت نشرت نداء فيديو وجهه على الأرجح هاكرز روس من مجموعة Killnet دعوا فيه المواطنين الروس إلى عدم الخوف وعدم الإيمان بأخبار مزيّفة مزعومة.

وعلاوة على ذلك أعلنوا أنهم قد اخترقوا موقع مجموعة Anonymous المتورطة بالهجمات على الموارد الإلكترونية الروسية.

يذكر أن مواقع أهم وسائل الإعلام الروسية تعرضت يوم 28 فبراير الماضي لهجمات جماعية من قبل فريق الهاكرز Anonymous الذي اخترق مواقع وكالة "تاس"، صحف "كوميرسانت"، "إزفيستيا"، "فونتانكا" وغيرها ونشروا على كل موقع أخبارا كاذبة.

وأعلنت هيئات التحرير لوسائل الإعلام المذكورة أن المعلومات التي نشرها الهاكرز لا تتفق مع الواقع.

المصدر: نوفوستي