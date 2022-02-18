مركبة الشحن الروسية التحمت بالمحطة الفضائية بنجاح

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة Progress MS-19 التي أطلقتها مؤخرا التحمت بالمحطة الفضائية الدولية بنجاح.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "مركبة الشحن الروسية Progress MS-19 التي أطلقت يوم الثلاثاء الماضي إلى مدارات الأرض التحمت بنجاح بوحدة Poisk التابعة للمحطة الفضائية الدولية".

وأضاف البيان "عملية التحام المركبة بالمحطة جرت بالوضع الآلي، وأشرف عل العملية عن بعد خبراء من مراكز التحكم الأرضية، كما ساهم في الإشراف عليها رائدا الفضاء الروسيان المتواجدان على متن المحطة، أنطون شكابليروف وبيوتر دوبروف".

The #ProgressMS19 cargo spacecraft arrived at the @Space_Station today!



The cargo ship brought fuel, oxygen, nitrogen, water, food and clothes for the crew, a lot of equipment and, of course, experiments, plus gifts. In addition, the spacecraft is carrying six nanosatellites, pic.twitter.com/sdr2rdiTdC — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) February 17, 2022

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وكانت "روس كوسموس" قد أطلقت المركبة المذكورة على متن صاروخ روسي من نوع سويوز يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري، من قاعدة بايكونور الفضائية، وأرسلت على متنها نحو 430 كلغ من الوقود، و420 ليترا من المياه، و40 كلغ من النيتروجين المضغوط في أسطوانات، وحوالي 1600 كلغ من المعدات والأدوات، منها معدات مخصصة لوحدة ناؤوكا في القسم الروسي من المحطة، إضافة إلى معدات مخصصة لإجراء التجارب والدراسات العلمية، ومواد طبية وملابس لرواد الفضاء".

وحملت المركبة أيضا 6 أقمار صناعية نانوية طورها خبراء من جامعات ومعاهد روسية، وستطلق هذه الأقمار مستقبلا من المحطة الفضائية إلى مدارات الأرض لتساعد الخبراء في إجراء التجارب والبحوث الفضائية.

المصدر: فيستي