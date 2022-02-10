روسيا ستطلق عدة مركبات إلى المحطة الفضائية العام الجاري

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها تخطط لإرسال عدة مركبات إلى المحطة الفضائية عام 2022.

وحول الموضوع قال رئيس قسم المقذوفات الفضائية في شركة "إينيرغيا" الروسية، رافائيل مورتازين: " تخطط روس كوسموس لإرسال عدة مركبات إلى المحطة الفضائية الدولية العام الجاري من بينها مركبتان مأهولتان من نوع سويوز، وبعد انفصال كل مركبة منهما عن الصاروخ في الفضاء ستكمل دورتين حول الأرض لمدة 3 ساعات لتلتحم بعدها بالمحطة".

وأضاف "من المفترض أن تطلق روسيا نحو المحطة هذا العام أيضا مركبة Progress MS-20، هذه المركبة ستنفذ 4 دورات حول الأرض بعد انفصالها عن الصاروخ، وستحلق حوالي 6 ساعات قبل أن تلتحم بالمحطة، ومركبتا Progress MS-19 و Progress MS-21 ستنفذان خطة دوران حول الأرض ستستغرق يومين تقريبا قبل أن تصلا إلى المحطة".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد ذكرت في وقت سابق أن مركبة "سويوز إم إس-21" المأهولة الروسية من المفترض أن تطلق نحو المحطة الفضائية في 18 مارس القادم، بتمام الساعة 18:55 بتوقيت موسكو، ومركبة "سويوز إم إس-22" المأهولة ستطلق في 21 سبتمر القادم بتمام الساعة 16:54 بتوقيت موسكو، أما مركبة Progress MS-19 فستطلق في 15 فبراير الجاري، و Progress MS-20 ستطلق في 3 يوليو القادم، و Progress MS-21 ستطلق في 26 أكتوبر القادم، بتمام الساعة 3:19 بتوقيت موسكو.

المصدر: فيستي