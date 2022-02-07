روسيا طوّرت آليات جديدة لتسريع وصول المركبات إلى المحطة الفضائية

سجّلت شركة "إينيرغيا" الروسية براءة اختراع جديدة لطريقة تساعد على تسريع وصول المركبات إلى المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال رئيس قسم المقذوفات الفضائية في الشركة روفائيل مورتازين: "تمكنت شركتنا من تسجيل براءة اختراع جديدة لطريقة تساعد على وصول المركبات إلى المحطة الفضائية بعد تنفيذها لدورة واحدة حول الأرض، براءة الاختراع تم إدراجها في سجل الاختراعات الحكومية الروسي".

وأضاف "مع الطريقة الجديدة ستتمكن المركبات من الوصول إلى المحطة الفضائية الدولية خلال ساعتين تقريبا بعد انفصالها عن المرحلة الثالثة للصاروخ في الفضاء، فبعد انفصال المركبة عن الصاروخ ستدور دورة واحدة حول الأرض وبمدار مواز مدار المحطة ومن ثم سيقوم طاقم المركبة بتشغيل المحركات فيها لتنحرف وتلتحم بالمحطة".

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وكانت شركة "إينيرغبا" قد أعلنت عام 2019 أن الخبراء فيها يعملون على تطوير آلية لوصول المركبات إلى المحطة عبر خطة "المدار الواحد"، وأنها ستختبر هذه الآلية مع المركبات الروسية خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وعام 2021 اختبرت بعض التقنيات التي تساعد على تنفيذ هذه الآلية مع مركبة Progress MS-17.

وفي ديسمبر العام الماضي قال رئيس مؤسسة "روس كوسموس" ، دميتري روغوزين إن الآلية السريعة ستعتمد في المستقبل القريب مع المركبات الروسية التي ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي