صاروخ "سويوز" يحمل أقمار OneWeb إلى الفضاء

أعلنت شركة Arianespace عن إطلاق صاروخ النقل الروسي "Soyuz-STB" من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية وعلى متنه مجموعة جديدة من أقمار OneWeb الصناعية البريطانية.

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وتشير الشركة إلى أن الصاروخ الروسي يحمل 34 قمرا صناعيا للاتصالات تابعة لشركة OneWeb البريطانية، حيث خلال ثلاث ساعات و33 دقيقة ستنفصل تسع مجموعات منها عن الصاروخ وتتوجه إلى مداراتها المقررة.

وبعد وصول مجموعة الأقمار الجديدة إلى مدارها سيبلغ عدد أقمار OneWeb في الفضاء 428 قمرا صناعيا.

المصدر: نوفوستي