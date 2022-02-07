تلسكوب جيمس ويب الفضائي يلتقط أول فوتوناته من ضوء النجوم!

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة ناسا أول فوتوناته من ضوء النجوم، حيث يبدأ "عملية محاذاة" لمدة ثلاثة أشهر ليكون جاهزا لمراقبة الكون.

وانطلق مرصد الأشعة تحت الحمراء في يوم عيد الميلاد العام الماضي، من مطار وكالة الفضاء الأوروبية في غوايانا الفرنسية، على متن صاروخ Ariane 5.

وبعد السفر لمسافة مليون ميل، وصل أخيرا إلى وجهته، حيث بدأ عملية التبريد، ومعايرة مرآته وأدواته.

ويعتبر First Light علامة فارقة مهمة لأي تلسكوب، حيث أنه النقطة التي يتم فيها اكتشاف ضوء النجوم بواسطة المرصد وأدواته المختلفة.

وانتقلت جسيمات الضوء عبر التلسكوب بأكمله، واكتشفت بواسطة أداة كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam).

وأوضحت ناسا: "هذه هي بداية العملية، لكن النتائج الأولية تتطابق حتى الآن مع التوقعات والمحاكاة".

ويستخدم علماء من شركة Ball Aerospace ومعهد علوم تلسكوب الفضاء ومركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، البيانات من NIRCam لمحاذاة التلسكوب.

وحذرت ناسا من أن الصور الملتقطة أثناء عملية المحاذاة "لن تكون جميلة". إنها موجودة فقط لخدمة الغرض من إعداد التلسكوب للعلم، ولالتقاط صور مذهلة للكون في وقت لاحق من الصيف.

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وللعمل معا كمرآة واحدة، يجب أن تتطابق الأجزاء الـ 18 الأساسية للتلسكوب مع بعضها البعض مع جزء صغير من الطول الموجي للضوء.

ولوضع هذا في المنظور الصحيح، إذا كانت مرآة جيمس ويب الأولية بحجم الولايات المتحدة، فسيكون كل جزء بحجم تكساس، وسيحتاج الفريق إلى محاذاة ارتفاع تلك الأجزاء بحجم تكساس مع بعضها البعض، وأوضحت ناسا أن الدقة تبلغ حوالي 1.5 بوصة. والخطوات السبع للتحضير للعلم هي: تحديد صورة المقطع ومحاذاة المقطع وتكديس الصور والتدرج التقريبي والتدرج الدقيق ومحاذاة التلسكوب فوق مجالات رؤية الأداة وتكرار المحاذاة للتصحيح النهائي.

وقال الفريق: "ستستغرق عملية تشغيل التلسكوب وقتا أطول بكثير من التلسكوبات الفضائية السابقة لأن المرآة الأساسية لـ ويب تتكون من 18 قطعة مرآة فردية تحتاج إلى العمل معا كسطح بصري واحد عالي الدقة".

وستكون إحدى المهام الأولى هي تحريك المركبة الفضائية، لمواءمتها مع هدف المعايرة الأول - نجم ساطع يسمى HD 88406.

وسيأخذ المهندسون 18 صورة منفصلة خارج نطاق التركيز بجودة HD 84406 باستخدام كل من المرايا، والتي من خلالها سيحدد الكمبيوتر بالضبط كيف يجب توجيه كل منها لجعل التلسكوب موضع تركيز.

ويمكن تعديل اتجاه كل مرآة بأدق الزيادات - كل منها يساوي عشرة آلاف من عرض شعرة الإنسان.

ووفقا لوكالة ناسا، من المتوقع أن تستغرق عملية المحاذاة الأولية ثلاثة أشهر حتى تكتمل. وعندما يكون التلسكوب جاهزا للعمل، يجب أيضا فحص المرايا وإعادة ترتيبها كل بضعة أيام إذا لزم الأمر.

وقال عالم الفيزياء الفلكية إريك ماماجيك، من ناسا JPL، على "تويتر" إن النجم كان أبرد قليلا، لكنه أكبر بكثير وأكثر إضاءة من الشمس.

وسيسمح التقاط صور لهذا النجم للمهندسين بإنشاء صورة لذلك الجزء من السماء، وتحويل كل جزء من أجزاء المرآة الثمانية الفردية تدريجيا حتى ترى الصورة نفسها.

وتسمح هذه الأجهزة داخل التلسكوب بمعالجة أطوال موجية مختلفة من الضوء وإنتاج صور بطرق مختلفة.

ومن المتوقع أن تظهر الصور الحقيقية الأولى، وأول صورة علمية من ويب في مايو، مع نشر الصور الأولى للجمهور بعد حوالي شهر.

المصدر: ديلي ميل