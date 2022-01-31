هابل يكتشف مجرات على شكل مركبة فضائية

التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية صورة لمجموعة من ثلاث مجرات فريدة، تُعرف مجتمعة باسم NGC 7764A.

ويشار إلى المجرات الثلاث بشكل فردي باسم NGC 7764A1 وNGC 7764A2 وNGC 7764A3.

وتمكن هابل، باستخدام كل من الكاميرا المتقدمة للمسوحات وكاميرا المجال الواسع 3، من رصد المجرات الثلاث على بعد نحو 425 مليون سنة ضوئية عن الأرض في كوكبة العنقاء.

1/ Our latest Picture of the Week might make you want to shout: “STRIKE!” It features a group of three galaxies, collectively known as NGC 7764A. Can you spot the similarities with a bowling-themed snapshot?

🔗 https://t.co/Jar0Dvg5uypic.twitter.com/p5bR6IFkaU — HUBBLE (@HUBBLE_space) January 24, 2022

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ويبدو أن المجرتين في الجزء العلوي الأيمن من الصورة تتفاعلان مع بعضهما البعض. وتعطي المسارات الطويلة للنجوم والغازات الممتدة منها انطباعا بأن كليهما ضُرب للتو بسرعة كبيرة، وألقي بهما في حالة من الفوضى بسبب مجرة ​​على شكل كرة البولينغ في أسفل يسار الصورة.

وفي الواقع، تحدث التفاعلات بين المجرات على فترات زمنية طويلة جدا، ونادرا ما تصطدم المجرات مع بعضها البعض. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت المجرة الموجودة في أسفل اليسار تتفاعل مع المجرتين الأخريين، على الرغم من قربهما نسبيا من الفضاء بحيث يبدو أنهما كذلك.

ومن قبيل المصادفة السعيدة، تسبب التفاعل الجماعي بين هذه المجرات في تشكيل الاثنين في الجزء العلوي الأيمن من الشكل، والذي يشبه من منظور نظامنا الشمسي المركبة الفضائية المعروفة باسم USS Enterprise من سلسلة الخيال العلمي "ستار تريك".

المصدر: phys.org