بريطانيا تطور 5 فرقاطات صاروخية جديدة لجيشها

ذكر موقع Naval Today أن بريطانيا تخطط لتطوير 5 فرقاطات قتالية جديدة لسلاح البحرية في جيشها.

وتبعا للموقع فإن بريطانيا تخطط لزيادة عدد الفرقاطات والمدمرات العاملة في سلاح البحرية في جيشها من 19 إلى 24 سفينة، وتعمل على خطة لتطوير 5 فرقاطات صاروخية جديدة من فئة Type-32.

ومن جانبه أشار وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إلى أن الفرقاطات الجديدة ستبني في حوض لبناء السفن في اسكتلندا حيث يتم تصنيع سفن أخرى من فئة Type-31، وأن العقود التي وقعت لتطويرها تنص على أن عملية تصنيعها ستكون أسرع من عملية تصنيع السفن الأخرى التي تطور حاليا لصالح الجيش.

ووفقا لتقارير صدرت عن وسائل إعلام بريطانية فإن فرقاطات Type-32 ستستخدم لحماية الحدود البحرية للبلاد ولدعم العمليات التي تنفذها السفن الأخرى في سلاح البحرية، كما ستجهز بقوارب وغواصات مسيرة سيتم اختبارها لتعمل مستقبلا مع السفن العسكرية.

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وتعمل بريطانيا حاليا على تطوير 8 فرقاطات جديدة من فئة Type-26 و5 فرقاطات من فئة Type-3، ولديها خطة لتطوير وتحديث مدمرات Type-45 الموجودة في سلاح البحرية، وتطوير مدمرات حربية من فئة Type-83.

المصدر: سلاح روسيا