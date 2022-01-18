صاروخ روسي يحمل دفعة جديدة من أقمار OneWeb إلى الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية لإطلاق دفعة جديدة من أقمار OneWeb إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "تم نقل أكثر من 30 قمرا من أقمار OneWeb إلى قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية استعدادا لإطلاق هذه الأقمار إلى مدارات الأرض باستخدام صاروخ روسي الصنع من نوع Soyuz-ST-B، هذه العملية هي رقم 34 لإطلاق هذا النوع من الأقمار".

وأضاف البيان "في إطار التحضيرات لعملية الإطلاق باشر الخبراء التابعون لمركز لافوتشكين الروسي بتزويد أنظمة دفع الصاروخ والمرحلة العليا له بالوقود.. الصاروخ من المفترض أن ينطلق من القاعدة في 10 فبراير القادم".

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وكان مدير شركة Glavkosmos الروسية قد أشار في وقت سابق إلى أن OneWeb تخطط لإطلاق 7 دفعات من الأقمار إلى مدارات الأرض عام 2022.

وتخطط شركة OneWeb لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

وجرى إرسال أول 6 أقمار من هذه المنظومة إلى مدارات الأرض في 28 فبراير 2019 باستخدام صاروخ "سويوز" روسي أطلق من قاعدة كورو الفضائية، وفي7 فبراير 2020 أطلق 34 قمرا آخر من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان، وبعدها أطلقت مجموعة من الأقمار في مارس العام نفسه، وفي ديسمبر 2020 أجريت أول عملية إطلاق لهذه الأقمار من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي، وفي 25 مارس العام الماضي أطلق 36 قمرا آخر إلى مدارات الأرض، ويصل عدد هذه الأقمار في مدارات الأرض حاليا إلى 394 قمرا.

المصدر: فيستي