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روسيا تطور أنواعا جديدة من صواريخ الفضاء متعددة الاستخدامات

الفضاء

روسيا تطور أنواعا جديدة من صواريخ الفضاء متعددة الاستخدامات
Sputnik roscosmos
صورة تعبيرية
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أعلنت جامعة "باومن" الحكومية الروسية أن طلابها ومختصيها يعملون على مشاريع لتطوير صواريخ فضائية جديدة متعددة الاستخدامات.

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن الجامعة نشرت وثائق تتعلق ببراءات اختراع جديدة لصواريخ فضائية خفيفة بعض مراحلها قابلة للاستعمال أكثر من مرة، وتبين هذه الوثائق بعض الخصائص الرئيسية لتلك الصواريخ وتصاميمها والجدوى الاقتصادية من استخدامها.

وبينت الوثائق المنشورة أن المرحلة الأولى من الصواريخ سيتم تصنيعها من مواد وعناصر روسية الصنع، أما المرحلة الثانية لها فستصنع من مواد وعناصر روسية وأجنبية، كما ستعتمد هذه الصواريخ على محركات تعمل بالميثان والأكسيجين لتكون أقل ضررا على البيئة من بعض الصواريخ الفضائية المستخدمة حاليا.

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والأبرز من كل ما سبق هو إمكانية إطلاق هذه الصواريخ من منصات أرضية متنقلة يمكن وضعها في منطقة من مناطق الاتحاد الروسي، فضلا عن إمكانية إطلاقها من منصات بحرية.

ومن المفترض أن يصل وزن هذه الصواريخ إلى 20 طنا، وأن تكون قادرة على نقل أقمار صناعية وحمولات تصل إلى 250 كلغ إلى مدارات تبعد 500 كلم عن سطح الأرض.

المصدر: فيستي

 

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