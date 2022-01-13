شركة "سبيس إكس" تطلق صاروخ "فالكون 9" يحمل قمرا أوكرانيا

نفذت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عملية إطلاق ناجحة لصاروخ "فالكون 9" يحمل قمر "سيتش-2-30" الأوكراني.

وانطلق الصاروخ من المطار الفضائي في رأس كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية عند الساعة 15:26 بتوقيت غرينيتش اليوم الخميس.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه كان يتابع البث المباشر لإطلاق القمر على موقع "يوتيوب" وعبر عن "فرحته" بنجاح عملية الإطلاق.

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وأصبح قمر "سيتش-2-30" أول قمر أوكراني في الفضاء منذ 10 سنوات وتم تصميمه من قبل مؤسسة "يوجنويه" بالتعاون مع شركات أوكرانية أخرى.

والقمر مخصص لمراقبة استخدام الأراضي والغابات والمياه، والمساعدة في إزالة آثار الكوارث الطبيعية.

وتخطط أوكرانيا لتشكيل مجموعة من 8 أقمار في الفضاء بحلول عام 2025.

المصدر: نوفوستي