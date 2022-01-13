تركيا تطلق أول قمر صناعي مصغر إلى الفضاء من قاعدة بفلوريدا

أطلقت تركيا أول قمر صناعي مصغر لها إلى الفضاء بنجاح من قاعدة "كيب كانافيرال" في ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الخميس في تمام الساعة 18:25 بتوقيت تركيا.

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وتم إطلاق القمر الصناعي الذي يحمل اسم "Grizu-263A" إلى الفضاء عبر صاروخ "فالكون 9" تابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

ويشكل اسم القمر الصناعي التركي المصغر أسماء 263 عامل تعدين لقوا مصرعهم في انفجار منجم قوزلو بولاية زونغولداق التركية في 3 مارس 1992.

والقمر التركي "Grizu-263A" ثمرة جهود مجموعة طلاب من كلية الهندسة بجامعة "بولنت أجاويد" بولاية زونغولداق.

وتبلغ تكلفة إطلاق القمر "Grizu-263A" المصغر 25 ألف يورو ويبلغ حجمه 5 × 5 × 5 سنتيمترات ومن المخطط له أن يعمل في مجال الاتصالات لمدة 4 سنوات و8 أشهر في مدار أرضي منخفض يبلغ حوالي 525 كيلومترا.

المصدر: الأناضول