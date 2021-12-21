"فالكون - 9" يطلق قمرا تركيا للاتصالات

أطلق صاروخ "فالكون – 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية الأحد 19 ديسمبر القمر التركي للاتصالات من طراز Turksat 5A.

وقد انطلق الصاروخ الساعة 22.58 يوم 18 ديسمبر (بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي) الساعة 06.58 (يوم 19 ديسمبر بتوقيت موسكو) من رأس كانافيرال بولاية فلوريدا.

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ويزن القمر الصناعي التركي للجيل الخامس 4.5 طن ويتوقع أن يستخدم لمدة 30 عاما. وسيتم فيما بعد إيصال القمر الصناعي إلى مدار ثابت بالنسبة لدوران الأرض على ارتفاع 35.7 ألف كيلومتر.

يذكر أن شركة "سبيس إكس" تطلق صاروخا ثانيا في يوم واحد، مع العلم أنها كانت قد أطلقت السبت يوم 18 ديسمبر من قادة "فاندربيرغ" الجوية الأمريكية صاروخا يحمل مجموعة من الأقمار الصناعية " ستارلينك".

وعلاوة على ذلك يتوقع أن تطلق " سبيس إكس" الثلاثاء 21 ديسمبر شاحنة "دراغون" الفضائية إلى المحطة الفضائية الدولية.

جدير بالذكر أن "سبيس إكس" كانت قد أطلقت في 8 يناير الماضي قمرا تركيا آخر من طراز Turksat 5A للاتصالات سيخدم كذلك لمدة 30 عاما.

المصدر: تاس