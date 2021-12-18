"سبيس إكس" تطلق 52 قمرا صناعيا من قاعدة بكاليفورنيا

انطلق صاروح "سبيس إكس" من قاعدة فاندنبرغ الفضائية بولاية كاليفورنيا الأمريكية صباح السبت حاملا 52 قمرا صناعيا للإنترنت من طراز "ستارلينك" إلى المدار.

وانطلق صاروخ "فالكون-9" المكون من مرحلتين في الساعة 4:41 صباحا بتوقيت غرينتش فوق المحيط الهادئ.

وعادت المرحلة الأولى من "فالكون" وهبطت على سفينة مسيرة تابعة لشركة "سبيس إكس" في المحيط.

وقال المتحدث باسم عملية الإطلاق يومي تشو، من مقر شركة "سبيس إكس" في هوثورن بكاليفورنيا، إن "المرحلة الثانية وصلت إلى المدار وتأكد نشر الأقمار الصناعية".

و"ستارلينك" هو نظام إنترنت عالمي قائم على الأقمار الصناعية تعمل شركة "سبيس إكس" عليه منذ سنوات لتوفير الوصول إلى الإنترنت للمناطق المحرومة في العالم.

وكانت مهمة السبت هي الإطلاق الرابع والثلاثين لـ"ستارلينك" التي تضم 2000 قمر صناعي في مدار منخفض لكوكب الارض.

ومن المقرر أيضا أن تطلق شركة "سبيس إكس" قمر اتصالات تركيا من فلوريدا في الساعة 10:58 مساء السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

المصدر: أ ب