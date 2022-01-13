روسيا تطلق عدة صواريخ من مطار "فوستوتشني" الفضائي هذا العام

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مطار "فوستوتشني" الروسي سيشهد عدة عمليات لإطلاق صواريخ الفضاء العام الجاري.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال مدير المؤسسة دميتري روغوزين:"ستستمر روس كوسموس بتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ الفضاء من مطار فوستوتشني الروسي عام 2022، نخطط لإطلاق 5 صوايخ من هذا المطار هذا العام، أي نفس العدد الذي أطلقناه العام الماضي".

وأضاف "مستمرون بنشاط بتنفيذ برنامج عمليات الإطلاق الفضائية التجارية مع عملائنا، والأهم من ذلك أننا سننفذ هذا العام عملية إطلاق مسبار لونا-25 الروسي نحو القمر".

وأشار روغوزين إلى أن روسيا أطلقت العام الماضي من مطار "فوستوتشني" الفضائي عدة صواريخ من نوع Soyuz-2.1b، ونفذت عمليات الإطلاق في 25 مارس، و26 أبريل، و28 مايو، و1 يوليو، و14 أكتوبر، وكان هذا العدد هو أكبر عدد لعمليات الإطلاق ينفذ في المطار منذ افتتاحه.

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و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

وفي يونيو عام 2019 بدأ الخبراء بالعمل على المرحلة الثانية من توسيع المطار وتطويره ليكون قادرا على إطلاق أنواع جديدة من الصواريخ.

المصدر: فيستي