"رويترز" عن التلفزيون الإيراني: فشل صاروخ فضائي إيراني في إيصال حمولته إلى المدار

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية في تصريح للتلفزيون الرسمي أن صاروخا إيرانيا أطلق إلى الفضاء فشل في إيصال حمولته إلى المدار.

وقال المتحدث: "فشل الصاروخ في وضع حمولاته الثلاث في المدار، وهي عبارة عن أجهزة بحثية، بعد أن تعذر عليه بلوغ السرعة المطلوبة".

وأضاف: "لكي تبلغ الحمولة المدار، يجب أن تصل إلى سرعات أعلى من 7600 متر في الثانية.. وصلنا إلى 7350".

وبث التلفزيون الإيراني الخميس 30 ديسمبر لقطات لإطلاق صاروخ يحمل ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء.

وأعلن أحمد حسيني المتحدث بالشؤون الفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية عن إطلاق 3 شحنات بحثية للفضاء حملها صاروخ "سيمرغ".

المصدر: "رويترز"