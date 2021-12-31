"رويترز" عن التلفزيون الإيراني: فشل صاروخ فضائي إيراني في إيصال حمولته إلى المدار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s312
أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية في تصريح للتلفزيون الرسمي أن صاروخا إيرانيا أطلق إلى الفضاء فشل في إيصال حمولته إلى المدار.
وقال المتحدث: "فشل الصاروخ في وضع حمولاته الثلاث في المدار، وهي عبارة عن أجهزة بحثية، بعد أن تعذر عليه بلوغ السرعة المطلوبة".
وأضاف: "لكي تبلغ الحمولة المدار، يجب أن تصل إلى سرعات أعلى من 7600 متر في الثانية.. وصلنا إلى 7350".
وبث التلفزيون الإيراني الخميس 30 ديسمبر لقطات لإطلاق صاروخ يحمل ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء.
وأعلن أحمد حسيني المتحدث بالشؤون الفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية عن إطلاق 3 شحنات بحثية للفضاء حملها صاروخ "سيمرغ".
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.