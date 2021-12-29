روسيا تكرّم بعض أبرز رواد الفضاء لديها

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن تكريم بعض أبرز رواد الفضاء لديها ومنحهم أرفع الأوسمة الوطنية الروسية.

وقال بيان صادر عن المؤسسة مؤخرا "تقديرا للشجاعة والمهنية العالية التي أظهرها في تأدية واجبه الرسمي في ظروف مرتبطة بزيادة الخطر على الحياة، منح رائد الفضاء، أليكسي أوفيتشين وسام الشجاعة الوطني في الكرملين، هذا التكريم جاء تقديرا لشجاعته العالية التي أظهرها في عمله أثناء الحادثة التي وقعت لصاروخ Soyuz-FG عام 2018".

وأضاف البيان "من أجل الشجاعة والاحترافية العاليتين اللتين ظهرتا خلال الرحلة الطويلة إلى المحطة الفضائية الدولية حصل رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية، كما حصل الرائد الروسي، أوليغ أرتيوموف أيضا على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الرابعة".

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جرى تكريم الرواد الثلاثة في قاعة يكاتيرينا في الكرملين، وبحضور النائب الأول لمكتب رئاسة الجمهورية الروسية، سيرغي كيريينكو.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن "روس كوسموس" عقب التكريم " إدارة وموظفو مؤسسة روس كوسموس ورابطة المحاربين القدامى في مجال صناعة الفضاء الروسية،ىهنئون رواد الفضاء، أليكسي أوفيتشين، وأوليغ كونونينكو، ووأوليغ أرتيوموف على حصولهم على أوسمة الاستحقاق الوطني، ويتمنون لهم تحقيق إنجازات جديدة تعود بالخير والمنفعة على وطنهم روسيا".

المصدر: فيستي