بمسعى لكشف أسرار الدنيا.. "ناسا" تطلق إلى الفضاء مرصد "جيمس ويب" الأكبر في العالم

بما يعتبره بعض الخبراء بداية فصل جديد في علم الفلك، أطلقت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" وشركاؤها مرصد "جيمس ويب" الفضائي، وهو الأكبر والأقوى في العالم.

وتم إطلاق صاروخ من نوع "أريان 5" يحمل المرصد الجديد الذي يعد من أكثر مشاريع "ناسا" طموحا وتكلفة، اليوم السبت من مطار كورو الفضائي غويانا الفرنسية.

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!



At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6 — NASA (@NASA) December 25, 2021

وبعد وصوله إلى المدار، انفصل المرصد عن رأس الصاروخ وبدأ رحلته التي ستستغرق أربعة أسابيع إلى وجهته، وهي "نقطة لاغرانج الثانية" الواقعة على بعد نحو 1.6 مليون كلم عن كوكب الأرض.

وكان من المفترض أصلا إطلاق المرصد الجديد في 18 ديسمبر، لكن هذا الموعد أرجئ غير مرة لأسباب مختلفة.

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ويمثل "جيمس ويب" مشروعا مشتركا بين "ناسا" ووكالتي الفضاء الأوروبية والكندية، واستمر العمل على بنائه 25 عاما وكلف نحو 10 مليارات دولار.

وكان لـ"ناسا" دور أكبر في المشروع، حيث يصل حجم إسهامها فيه 8.8 مليار دولار، مقابل 815 مليونا من وكالة الفضاء الأوروبية و165 مليونا من الجانب الكندي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن "جيمس ويب" الذي من المفترض أن يخلف مرصد "هابل" يتجاوزه بـ100 ضعف من حيث القوة، لافتة إلى أن المرصد الجديد مزود بأكبر مرآة في العالم يصل دائرة قطرها 6.5 متر (ما يتجاوز بثلاثة أضعاف مرآة "هابل").

ولفت خبراء إلى أن أصعب مرحلة في مهمة "جيمس ويب" تكمن في فتح المرآة وشاشتها الواقية من الشمس على نحو صحيح ومنسق ووضعهما في حالة مثالية بعد وصوله إلى وجهته.

ويربط الكثير من علماء الفلك مع "جيمس ويب" آمالهم في كشف العديد من أسرار بدء الكون، وسيدرس المرصد، بفضل قدراته المتطورة، أقدم النجوم والمجرات المعروفة بالإضافة إلى دراسة الثقوب السوداء والبحث عن علامات الحياة في كواكب أخرى.

المصدر: وكالات