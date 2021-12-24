روسيا تطلق 36 قمر OneWeb إلى الفضاء قريبا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن صاروخا روسيا سيحمل دفعة جديدة من أقمار OneWeb إلى الفضاء قريبا.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "تم تثبيت صاروخ Soyuz-2.1b الروسي وعلى متنه مجموعة من أقمار OneWeb على منصة الإطلاق رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية، استعدادا لإطلاق الصاروخ وحمولته إلى مدارات الأرض قبل نهاية ديسمبر الجاري".

وأشار البيان إلى أن الصاروخ من المفترض أن يطلق من "بايكونور" في 27 ديسمبر الجاري بتمام الساعة 16:10 بتوقيت موسكو، ليحمل إلى الفضاء 36 قمرا صناعيا تابعا لشركة OneWeb البريطانية، ومع وصول هذه الدفعة من الأقمار ستصبح عدد أقمار OneWeb العاملة في مدارات الأرض 394 قمرا.

After rolling up the service structures, specialists began working in accordance with the L-3 schedule. Launch on December 27 at 13:10 UTC.



Tests of the rocket systems and assemblies are now carried out, as well as the interaction of onboard and ground equipment is checked. pic.twitter.com/LJv9dutuzN — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 24, 2021

وستنفذ عملية إطلاق هذه الدفعة من الأقمار في إطار عقود موقعة سابقا ما بين شركة Glavkosmos الروسية التابعة لـ روس كوسموس" وشركة Arianespace المسؤولة عن إطلاق أقمار OneWeb.

Next stage of rollout ✅



The Soyuz-2.1b rocket with the #OneWeb spacecraft is installed on the Site 31 launch pad. Now the service structures are to roll up.



Now the service structures are to roll up pic.twitter.com/k087xFRv1q — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 24, 2021

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وتخطط شركة OneWeb لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

وجرى إرسال أول 6 أقمار من هذه المنظومة إلى مدارات الأرض في 28 فبراير 2019 باستخدام صاروخ "سويوز" روسي أطلق من قاعدة كورو الفضائية، وفي7 فبراير 2020 أطلق 34 قمرا آخر من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان، وبعدها أطلقت مجموعة من الأقمار في مارس العام نفسه، وفي ديسمبر 2020 أجريت أول عملية إطلاق لهذه الأقمار من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي، وفي 25 مارس الفائت أطلق 36 قمرا آخر إلى مدارات الأرض.

المصدر: فيستي