"سبيس إكس" تطلق شاحنة فضائية إلى المحطة الدولية

أطلقت شركة "سبيس إكس" الثلاثاء 21 ديسمبر شاحنة "دراغون" إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقالت وكالت "تاس" الروسية التي حضر مراسلها إلى مطار فضائي في رأس كانافيرال انطلق منه الصاروخ الساعة 05.07 بتوقيت الشاطئ الشرق الأمريكي (الساعة 13.07 يوم 21 ديسمبر بتوقيت موسكو) قالت إن الغاية من إطلاق الشاحنة الفضائية هي تزويد أفراد طاقم المحطة بالمؤن والمواد الغذائية، وأضافت أن الشاحنة تحمل إلى المحطة الفضائية 3300 كيلوغرام من الحمولة.

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وأعادت الوكالة إلى الأذهان أن هذه الرحلة هي البعثة الـ 24 الخاصة بنقل الحمولة إلى المحطة الفضائية بواسطة المركبات غير المأهولة التي صنعتها شركة "سبيس إكس".

وقد انفصلت المرحلة الأولى عن صاروخ "فالكون" بعد 9 دقائق من إطلاقه وهبطت بنجاح على منصة عائمة في المحيط الأطلسي.

وقال ناطق باسم الشركة الأمريكية إن الصاروخ عاد إلى الأرض للمرة الـ100 منذ أول هبوطه في المحيط الأطلسي قي 21 ديسمبر عام 2015.

وستلتحم الشاحنة الفضائية بالمحطة الفضائية الدولية أوتوماتيكيا يوم 22 ديسمبر الجاري. ويتوقع أن تبقى "دراغون" في مدار الأرض لمدة شهر تقريبا.

يذكر أن الشاحنة أوصلت إلى المحطة الفضائية كذلك طابعة بيولوجية نقالة ثلاثية الأبعاد يخطط لاستخدامها لاستعادة أنسجة الإنسان لعلاج الجروح التي ربما يصاب بها رواد الفضاء.

المصدر: تاس