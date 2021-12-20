 
مباشر

هبوط المركبة "سويوز إم إس-20" مع السائحين اليابانيين

الفضاء

هبوط المركبة
Sputnik Maxim Blinov
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzw0

أعلن مركز إدارة الرحلات الفضائية أن المركبة "سويوز إم إس-20" هبطت في سهوب كازاخستان وعلى متنها رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين والسائحان اليابانيان يوساكو ميدزاوا ويوزو هيرانو.

إقرأ المزيد
مركبة
مركبة "سويوز" المأهولة تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية


وذكرت مصادر إعلامية أن المركبة هبطت على بعد 148 كيلومترا جنوب غرب مدينة جيزكازغان، وأن جميع افرد طاقمها بحالة جيدة.
وكانت المركبة "سويوز إم إس-20" قد انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية في الساعة 2.50 بتوقيت موسكو، وفي الساعة 5.18 اشتغلت محركاتها الخاصة بالفرملة، وبعد ذلك انفصلت عنها الكبسولة التي تحمل الطاقم ودخلت إلى الغلاف الجوي للأرض، ومن ثم انفتحت مظلة الهبوط الرئيسية للكبسولة.

يذكر أن المركبة "سويوز إم إس-20" كانت قد التحمت بالمحطة الفضائية الدولية يوم 8 ديسمبر الجاري. وكانت هذه أول مركبة فضائية منذ 12 عامًا تنقل سائحين إلى المحطة الدولية وليس سائحا واحدا.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا