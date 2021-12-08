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مركبة "سويوز" المأهولة تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

الفضاء

مركبة
german-kmw.livejournal.com
صورة أرشيفية
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التحمت مركبة "سويوز – إم إس – 20" الفضائية الروسية المأهولة الساعة 16.41 الأربعاء 8 ديسمبر أوتوماتيكيا بوحدة "بويسك" في القطاع الروسي للمحطة الفضائية.

وذلك بعد أن أطلقت الساعة 10.38 من مطار "بايكونور" الفضائي وقامت بـ 4 دورات حول الأرض. وعلى متنها رائد الفضاء الروسي، ألكسندر ميسوركين والملياردير الياباني يوساكو مآدزافا ومساعده يودزو هيرافا. وقامت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بالبث الحي لعملية الالتحام وانتقال رواد الفضاء من المركبة المأهولة إلى المحطة الفضائية.

المصدر: روس كوسموس

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