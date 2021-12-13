روسيا تطلق أقمارا جديدة إلى الفضاء اليوم

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية في قاعدة "بايكونور" الفضائية لإطلاق قمري اتصالات روسيين إلى الفضاء اليوم.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "اتخذت اللجان المسؤولة في قاعدة بايكونور قرارها بشأن جاهزية صاروخ Proton-M والأقمار التي سيحملها إلى الفضاء، وقررت السماح بتزويد الصاروخ بالوقود استعدادا لعملية الإطلاق".

وأضاف البيان "الصاروخ و قمرا Express-AMU3 و Express-AMU7من المفترض أن يطلقا من القاعدة اليوم الاثنين 13 ديسمبر، بتمام الساعة 15:07 بتوقيت موسكو، وقبل 6 ساعات من موعد الإطلاق ستبدأ عملية تزويد الصاروخ بالوقود".

The Commission at the Baikonur Cosmodrome has confirmed the Proton-M rocket launch readiness.



The Proton-M / Breeze-M / #EkspressAMU3, #EkspressAMU7 space rocket is cleared for fueling and launch at 12:07 UTC 🚀



🎥 The launch broadcast will start at 11:20 UTC pic.twitter.com/Q3YiHiZr7R — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 13, 2021

وأشار البيان إلى أن الجسم الأساسي للصاروخ سينفصل عن المرحلة العليا له بعد 9 دقائق تقريبا من موعد الإطلاق، بينما سينفصل قمر Express-AMU7 عن المرحلة العليا للصاروخ بعد 17 ساعة و50 دقيقة من الإطلاق، أما القمر الثاني فسينفصل عن مرحلة الصاروخ العليا بعد 18 و7 دقائق من موعد الإطلاق.

Specialists have commenced work according to the L-2 day schedule



The service unit was brought to the Proton rocket, the windage grips, service platforms and the docking of the ground-to-service structure connections were docked.



The launch is scheduled for DEC 13 at 12:07 UTC pic.twitter.com/Lk1WxbzdqD — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 11, 2021

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تطور روسيا منذ تسعينيات القرن الماضي عدة نماذج من أقمار Express الصناعية، لتستخدمها كأقمار اتصالات لتأمين البث الإذاعي والتلفزيوني وتأمين بعض مناطق الأرض بشبكة إنترنت عالية السرعة، وكذلك نقل البيانات إلى روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة.

المصدر: فيستي