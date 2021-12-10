روسيا ماضية في تطوير صواريخ "سويوز" الفضائية الجديدة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا قطعت شوطا إضافيا في تطوير الجيل الجديد من صواريخ "سويوز" الفضائية.

وقال بيان صادر عن مركز "بروغريس" الفضائي الروسي مؤخرا "تم الانتهاء من وضع التصميم الأولي لصاروخ سويوز-5 الفضائي الروسي الجديد، بعد معاينة مسودة المشروع سيتم تقديمها لمؤسس روس كوسموس للموافقة عليها، وتتم معاينة هذه المسودة حاليا من قبل مؤسستي فينيكس وإينيرغيا الروسيتين".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن روسيا تطور صواريخ "سويوز-5" الفضائية الجديدة لتستغني تماما عن صواريخ "زينيت" الأوكرانية التي اعتمدت عليها سابقا و أطلقت عددا منها من قاعدة "بايكونور".

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وبدأت روسيا بالتخطيط لتطوير صاروخ "سويوز-5" عام 2016 ليكون صاروخا فضائيا متوسط الثقل، تعتمد مرحلته الأولى على محركات RD-171MV، ومرحلته الثانية على محركات RD-0124MS المعدلة عن محركات صواريخ Soyuz-2.1b الروسية.

وعام 2018 وقعت روسيا مع كازاخستان اتفاقية لإطلاق هذا النوع من الصواريخ، إذ ستتولى كازاخستان مهمة بناء منصات إطلاق لها في قاعدة "بايكونور" الفضائية، بينما ستطور روسيا هذه الصواريخ ومحركاتها بالكامل.

المصدر: فيستي