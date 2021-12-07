روسيا والصين تتعاونان في مجال الأقمار الصناعية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها وضعت مع اللجنة الصينية لنظم الملاحة الفضائية خارطة طريق للتعاون في مجال التحكم بالأقمار الصناعية .

وقال بيان صادر عن المؤسسة "وقع وثيقة التعاون المشترك بين البلدين رئيس مؤسسة روس كوسموس، دميتري روغوزين، ورئيس اللجنة الصينية لنظم الملاحة الفضائية، هي يوبين.. الهدف من الاتفاقية هو وضع خطط لتطوير وتحسين آلية عمل منظومتي GLONASS و Beidou للملاحة الفضائية وزيادة تكاملهما معا، وكذلك تطوير التنسيق المتبادل بين المحطات الأرضية المسؤولة عن عمل المنظومتين في كل من الصين وروسيا".

وأشار البيان إلى أن وثيقة التعاون المشترك الموقع تضم أيضا خططا لمراقبة وتقييم آلية عمل أنظمة الملاحة الفضائية العالمية التي تعتمد على الأقمار الصناعية، وتطوير تقنيات فضائية قد تساهم في تحسين الخدمات في كل من روسيا والصين.

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وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد بدأت بتطوير منظومة "غلوناس" لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية منذ العام 1976، واعتبارا من عام 1982 تم إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي أضيفت إلى تلك المنظومة، وبحلول عام 2010 حققت المنظومة تغطية بنسبة 100٪ لأراضي روسيا، وفي 2011 وصل عدد أقمارها إلى 24، أتاحت تغطية شاملة للكرة الأرضية.

المصدر: فيستي