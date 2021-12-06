روسيا والهند تجريان محادثات بشأن التعاون في الفضاء

صرح السفير الروسي في الهند، نيقولاي كودرياشوف للصحفيين في نيودلهي أن روسيا والهند تبحثان في مشاريع مختلفة لاستصلاح الفضاء المشترك، بما في ذلك القمر.

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وأشار إلى أن روسيا فخورة بأن خبرتها في دراسة القمر والرحلات الفضائية المأهولة تستخدم في بعثة "تشاندريان" القمرية الهندية ومشروع تصميم أول مركبة فضائية هندية مأهولة من طراز "غاغانيان".

فيما أعلن ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن محادثات بشأن مساهمة الهند في مشروع إنشاء المحطة القمرية الدولية العلمية لم تجر بعد. لكن روسيا والصين منفحتان للتعاون في هذا المجال.

وقال الناطق إن المحطة القمرية العلمية الدولية هي مبادرة روسية صينية مفتوحة لجميع الشركاء الدوليين. وأشار إلى أن معهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية يتعاون مع الهند في إطار مشروع "تشاندريان" الهندي القمري وكذلك يقدم مساهمة في تحقيق مشروع تصميم مركبة "غاغانيان" الفضائية الهندية المأهولة بناء على اتفاقيات موقعة بين الجانبين.

المصدر: تاس