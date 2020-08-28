"روس كوسموس" مستعدة لتسليم الهند أجهزة فضائية

سلمت شركة "غلاف كوسموس" الروسية للتعاون الفضائي الجانب الهندي تقريرا يتضمن اقتراحاتها الخاصة بإمكانية استخدام الأجهزة الفضائية الروسية في مركبة "غاغانيان" الهندية المأهولة.

صرح بذلك مدير عام شركة" غلاف كوسموس"، بصفتها فرعا في شركة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري لوسكوتوف في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية 28 أغسطس على هامش منتدى "الجيش" العسكري التقني الدولي الذي تقام فعالياته بضواحي موسكو.

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وقال إن الجانب الروسي نفذ تماما التزاماته الخاصة بالاتفاقية المعقودة مع الجانب الهندي وسلم في منتصف أغسطس الجاري الجانب الهندي التقرير المذكور. ويقوم الخبراء الهنود في الوقت الراهن بدراسته وإعداد اقتراحاتهم بهذا الشأن.

وقال إنه "يخطط لعقد عدد من اللقاءات بين الأخصائيين التقنيين للجانبين حيث ستجري مشاورات بشأن الاقتراحات المقدمة. وأوضح أن شروط الاتفاقية قضت بأن يزور الخبراء الروس الهند ويعقدون مؤتمرا للتنسيق في المشاكل التي يتضمنها التقرير. إلا أن انتشار وباء فيروس كورونا جعلنا نعقد المؤتمر في نظام أونلاين".

يذكر أن اتفاقية تقييم إمكانات الأجهزة الفضائية الروسية الخاصة بالحفاظ على درجة الحرارة المستقرة داخل مركبة "غاغانيان" (المركبة السماوية) المأهولة تم توقيعها في 25 أكتوبر عام 2019.

وكانت شركة "غلاف كوسموس" قد وقعت كذلك في يوليو عام 2019 اتفاقية تدريب رواد الفضاء الهندود التي لا يزال رائدا الفضاء يتدربان بموجبها في مركز"غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي أعلن عام 2018 أن الهند ستطلق عام 2022 مركبة فضائية ماهولة.

المصدر: تاس