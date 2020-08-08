تدريب رواد الفضاء الهنود في روسيا ينتهي مطلع العام المقبل

ينتهي في الربع الأول من العام المقبل في مركز "غاغارين" بضواحي موسكو تدريب رواد الفضاء الهنود الذين يتلقون حاليا دورة التدريب قبل رحلتهم الفضائية إلى مدار الأرض.

أفاد بذلك ناطق باسم شركة "غلافكوسموس" الروسية للتعاون الفضائي الدولي.

وقال إن رواد الفضاء الهنود يتلقون دورة التدريب الفضائي العام ودروة استخدام مركبة "سويوز إم إس" المأهولة التي تختتم في الربع الأول من العام المقبل.

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وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن رواد الفضاء الهنود استأنفوا التدريب في مركز "غاغارين" بضواحي موسكو على القيام برحلة فضائية والذي انقطع بسبب انتشار وباء فيروس "كورونا" في العالم وروسيا.

وقال الناطق إن رواد الفضاء الهنود قد تدربوا على العمل في ظروف انعدام الوزن وكذلك في الأراضي الجبلية والغابات، فضلا عن تلقيهم دورة اللغة الروسية. كما أنهم درسوا مكونات ومواصفات مركبة "سويوز إم إس" الفضائية المأهولة.

يذكر أن اتفاقية تدريب رواد الفضاء الهنود على القيام برحلة فضائية وقعت في 27 يونيو عام 2019 بين شركة "غلافكوسموس" الروسية والمركز الهندي للرحلات الفضائية.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي أعلن في أغسطس عام 2018 أن بلاده سترسل بحلول عام 2022 إلى الفضاء طاقما هنديا على متن مركبة فضائية هندية مأهولة.

المصدر: تاس