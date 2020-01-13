الهند تنشئ مركزا لتدريب رواد الفضاء

تعتزم الهند التي تصنع أول مركبة فضائية مأهولة لها من طراز "غاغانيان" إنشاء مركز قومي لتدريب رواد الفضاء.

وصرح رئيس المؤسسة الهندية للبحوث الفضائية الدكتور، كايلا سفاديفو سيوان، بأن المركز سيكون جاهزا بعد 3 أعوام في مدينة تشالاكير بولاية كرناتاكا الجنوبية.

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وكانت الهند قد أعلنت في يناير عام 2019 عن إنشاء مركز الرحلات الفضائية المأهولة. وكان يفترض أولا أن تتوزع مختبراته في بنغالور، ثم اتخذ قرار بنقله إلى مدينة تشالاكير.

وقال، كايلا سفاديفو سيوان، " نريد إنشاء مركز بوسعه أن يجري في المستقبل كل أنواع التدريبات على غرار تلك التي يجريها طاقمنا الفضائي في روسيا حاليا". وأوضح قائلا إنه يتوقع أن يصبح المركز مؤسسة تنسق كل العمليات المتعلقة بالرحلات الفضائية المأهولة، بما فيها تدريب رواد الفضاء وتصميم أنظمة إنقاذهم وضمان بقائهم على قيد الحياة في الفضاء الكوني.

وأضاف أن كلفة إنشاء المركز بلغت 27 مليار روبية هندية (ما يعادل نحو 380 مليون دولار).

يذكر أن المؤسسة الهندية للبحوث الفضائية أفادت مطلع عام 2020 بأن 4 رواد فضاء هنود، باعتبارهم أفرادا لطاقم المركبة الفضائية الهندية المأهولة، سيتلقون دورة في مركز تدريب رواد الفضاء الروسي (مدينة النجوم). في الأسبوع الثالث لشهر يناير الجاري.

أما رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، فأعلن عام 2018 أن بلاده ستطلق عام 2022 أول مركبة فضائية هندية مأهولة "غاغانيان"

المصدر: تاس