الصين تبحث عن حياة خارج الأرض مستخدمة أكبر تلسكوب في العالم

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن بكين بدأت رسميا تشغيل أكبر تلسكوب يلتقط موجات الراديو في العالم والذي ستستخدمه في دراسة الفضاء والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

ويبلغ قطر‭ ‬التلسكوب "فاست" 500 متر، أي ما يعادل 30 ملعبا لكرة القدم، وهو مثبت على جبل في إقليم قويتشو بجنوب غربي البلاد. ويعرف أيضا في الصين باسم "عين السماء".

وأفادت "شينخوا" أن التلسكوب حصل على موافقة لبدء عملياته. وانتهت الصين من تشييده عام 2016 ويخضع منذ ذلك الحين لاختبارات ومراجعة لتلافي ما قد يظهر فيه من عيوب فنية.

وقال جيانغ بينغ رئيس المهندسين القائمين على التلسكوب إن العمليات التجريبية تسير بشكل جيد حتى الآن، وإن حساسيته تزيد أكثر من مرتين ونصف المرة عن ثاني أكبر تلسكوب في العالم.

وقالت الوكالة إن المشروع جمع أيضا بعض البيانات العلمية القيمة خلال تلك الفترة، ومن المتوقع أن يساعد في تحقيق بعض الإنجازات في مجالات مثل رصد موجات الجاذبية ذات التردد المنخفض، والجزيئات بين النجوم.

ويمثل تطوير برنامج الفضاء أولوية لدى الصين التي تستهدف مواكبة روسيا والولايات المتحدة وأن تصبح قوة عظمى في مجال الفضاء بحلول 2030.

وتعتزم بكين بدء تشييد محطة فضاء مأهولة العام المقبل.

المصدر: رويترز